Gobierno de Aragua ejecutó abordaje ambiental integral en la comunidad Ciudad Socialista Antonio Ricaurte

La continuidad de estas jornadas de mantenimiento urbano garantiza la preservación de espacios colectivos, consolidando ambientes dignos que elevan la calidad de vida de las comunidades aragüeñas

CIUDAD MCY.-En aras de garantizar espacios comunitarios limpios, seguros y aptos para la convivencia ciudadana, las cuadrillas del Gobierno Bolivariano Aragua, liderado por Joana Sánchez, desplegaron un operativo integral de saneamiento en el urbanismo Ciudad Socialista Antonio Ricaurte, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry.

La intervención institucional, a cargo de Fundaragua, permitió la recuperación ambiental de las áreas comunes mediante labores intensivas de acondicionamiento de áreas verdes, recolección de desechos y ordenamiento del entorno, consolidando una atención oportuna y efectiva en beneficio directo de las familias del sector.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Durante el despliegue técnico y operativo en el urbanismo, las cuadrillas de trabajadores ejecutaron tareas de desmalezado de cobertura vegetal, barrido profundo de caminerías y rastrillado de zonas de recreación.

Las jornadas culminaron con la recolección y disposición final adecuada de desechos sólidos y residuos orgánicos, garantizando un entorno saneado para la salud y esparcimiento de los habitantes de la zona.

Estas labores de limpieza integral forman parte del compromiso permanente del Gobierno regional por mantener una presencia activa en el territorio, preservando las condiciones de habitabilidad en los desarrollos habitacionales de la entidad aragüeña.

El operativo se ejecutó cumpliendo con las orientaciones emanadas por la presidenta Delcy Rodríguez, articuladas de manera directa con la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez.

La coordinación técnica de la jornada estuvo a cargo de Rodolfo Ramírez, secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, bajo lineamientos estratégicos enmarcados en la Segunda Transformación (2T), centrada en la optimización de los servicios públicos, el embellecimiento urbano y la consolidación de entornos sostenibles.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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