Intensifican obras de rehabilitación integral en la U.E.N. «Carmen de Cura» de Camatagua

La labor articulada refleja el compromiso del Estado con la mejora de las condiciones físicas de los planteles del territorio aragüeño

CIUDAD MCY.-El Gobierno de Aragua realizó una jornada de inspección técnica en la Unidad Educativa Nacional «Carmen de Cura», situada en el municipio Camatagua, del sur de la entidad.

La supervisión fue encabezada por Fernando Álvarez, presidente del Instituto de Vivienda de Aragua (VIDA), en compañía de su equipo de trabajo y autoridades locales, con el fin de garantizar infraestructuras dignas y funcionales ante el inicio del año escolar 2026-2027.

La actividad se desarrolló en el marco de la consolidación de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), estrategia instruida por la presidenta encargada Delcy Rodriguez, bajo las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, quien durante la emisión de su programa institucional, hizo hincapié en la importancia de garantizar espacios dignos a los estudiantes, para un feliz regreso a clases.

Durante la jornada de campo, iniciada a las 7 de la mañana de este sábado, las autoridades constataron el avance sustancial en la remodelación y acondicionamiento integral del recinto educativo del sur aragüeño.

La intervención contempla la restauración integral de más de 13 aulas de clase, además del acondicionamiento del área de cocina, el centro de computación (Fundabit), las oficinas de dirección y subdirección, y los módulos sanitarios.

Asimismo, los trabajos se extienden a la recuperación total de los espacios recreativos, canchas deportivas y áreas verdes, asegurando un ambiente propicio para el desarrollo pedagógico y social de la juventud.

Durante el recorrido por el plantel, Álvarez destacó el esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo nacional, conducido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Gobernación del estado Aragua y la Alcaldía de Camatagua, encabezada por el alcalde Duglas Seijas.

REINA BETANCOURT. | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA VIDA ARAGUA