Más de 200 habitantes recibieron beneficios de salud en jornadas simultáneas en Mariño

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) ejecutó dos importantes jornadas médicas especializadas en el municipio Santiago Mariño, donde brindaron servicios asistenciales a 209 habitantes.

La movilización amparada bajo las políticas sociales de la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, logró dispensar un total de 1351 beneficios médicos integrales a las poblaciones vulnerables de la jurisdicción. El despliegue se materializó en correspondencia con los planes estratégicos que impulsa la gobernadora Joana Sánchez a través del Plan de la Aragüeñidad.

Los equipos multidisciplinarios de los ASIC locales aunaron esfuerzos junto al Poder Popular organizado, logrando activar simultáneamente la atención clínico-asistencial directa en la avenida principal del sector Santa Eduviges de la parroquia Samán de Güere, con soporte de su Base de Misiones, y de forma paralela en la Parcela 13-14 del sector El Tierral, parroquia Alfredo Pacheco Miranda, de la mano con la comuna «Luchando para Vencer».

El balance definitivo arrojó 214 consultas médicas especializadas realizadas sin costo alguno, distribuidas 120 evaluaciones de medicina general, 43 de pediatría, 18 consultas cardiovasculares, 13 atenciones de odontología, 11 ecografías diagnósticas, 3 chequeos de fisiatría, 3 consultas ginecológicas y la captación de 3 pacientes con alguna discapacidad. En materia de prevención, el personal de enfermería cubrió 357 pesquisas de presión arterial y controles de peso y talla, dictó sesiones educativas, efectuó 99 tratamientos de desparasitación y realizó 12 visitas médicas casa por casa.

Para fortalecer el cerco epidemiológico comunitario, las comisiones de inmunización aplicaron 17 dosis de vacunas esenciales contra la fiebre amarilla, pentavalente y polio. Asimismo, los operativos contaron con un sólido soporte logístico que garantizó la entrega gratuita de 4300 unidosis distribuidas de forma directa e inmediata a los pacientes evaluados en ambos sectores mariñenses.

Yosmary Lombano, autoridad única de salud en Aragua, valoró el alcance de este doble despliegue institucional. «Nos mantenemos firmes en el territorio, asumiendo con mística cada espacio de atención. Con este despliegue de los ASIC avanzamos firmemente en esta etapa de reconstrucción de nuestro sistema asistencial primario, llevando servicios especializados, ecografías y tratamientos de alta calidad de forma gratuita a todo el pueblo en general», afirmó Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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