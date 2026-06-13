Gobierno de Aragua vertirá 3.500 toneladas de asfalto en la carretera Magdaleno – Guigue

La gobernadora Joana Sánchez, instruyó la recuperación de carretera en municipio Zamora con la colocación de 3 mil 500 toneladas de asfalto

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano del estado Aragua inició los trabajos de rehabilitación vial en la carretera Magdaleno – Güigüe, una arteria vial estratégica que conecta de forma directa al estado Aragua con el estado Carabobo.

Gerardo Rozo, presidente de la empresa Vías de Aragua, lideró el arranque de esta obra de gran envergadura en la que serán vertidas 3.500 toneladas de asfalto que forman parte del Plan del Asfalto 2026.

La ejecución de este proyecto responde de manera inmediata a solicitudes de transportistas, productores agropecuarios y familias que residen en las zonas adyacentes.

Rozo informó que para el inicio de las operaciones en este importante corredor interestatal se desplegó un equipo que ya para la fecha suma 200 toneladas de asfalto colocadas, y luego, de manera progresiva, llegar a la meta total establecida para este tramo específico de 3.500 toneladas de material de alta durabilidad, con el que se busca revertir el deterioro de la calzada.

De igual forma, Rozo destacó que los recursos económicos e insumos para esta infraestructura fueron aprobados de forma directa por el Ejecutivo Nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez.

Por otra parte, el presidente de Vías de Aragua resaltó el valor estratégico de la carretera Magdaleno – Güigüe, señalando que esta obra es fundamental para promover la economía local, el intercambio comercial y el turismo entre los estados centrales del país. «Nuestro objetivo principal con estas labores es garantizar la transitabilidad segura, elevar los niveles de seguridad vial para toda nuestra gente y asegurar la protección de los vehículos que circulan diariamente por esta ruta».

DESPLIEGUE DEL PLAN DE ASFALTADO

El presidente de la empresa estatal aseguró que, en paralelo a la atención de este eje vial, la empresa mantiene un despliegue simultáneo en distintas arterias viales. «Las cuadrillas de asfaltado y bacheo se encuentran operando actualmente en las principales vías de los municipios Ocumare de la Costa de Oro, José Félix Ribas, José Ángel Lamas, Girardot y Santiago Mariño».

Rozo envió un saludo de reconocimiento a los alcaldes de estas jurisdicciones, con quienes se ejecuta una articulación institucional perfecta para optimizar los tiempos de respuesta.

Asimismo, la autoridad en materia de vialidad agregó que a partir de este próximo lunes se dará inicio al plan de recuperación en la carretera nacional que comunica a Aragua con los llanos venezolanos. «En este tramo del sur de la entidad se estimó una asignación inicial de aproximadamente 6.500 toneladas de asfalto, un eje vital para la distribución de alimentos a nivel nacional; la incorporación de este tramo llanero forma parte de la estrategia integral de vialidad para mantener conectados los centros de producción con los principales mercados de consumo».

ASFALTADO EN EL PLAN DE LA ARAGÜEÑO

Como balance de proyección general para la entidad, el presidente de Vías de Aragua confirmó que el Plan de Asfalto contempla la distribución final de más de 15 mil toneladas de material en todo el territorio aragüeño.

Este volumen masivo de pavimentación se ejecutará de forma progresiva durante un lapso estimado de tres meses y medio a cuatro meses con el propósito de asegurar vías de comunicación óptimas que impulsen el desarrollo socioeconómico antes del cierre del perìodo fiscal.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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