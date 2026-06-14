Jornada de dermatología benefició a pacientes de Aragua, Guárico y Carabobo

CIUDAD MCY .- En el marco del día mundial del acné, el servicio de Dermatología Clínica, Venereología y Cirugía Dermatológica del Hospital Central de Maracay (HCM), llevó a cabo una jornada especial de concientización y atención médica, logrando beneficiar a un total de 56 pacientes procedentes de los estados Aragua, Guárico y Carabobo.

Elba Petit, directora general del HCM, enfatizó que este tipo de jornadas garantizan el acceso a la atención especializada gratuita y de calidad a la población aragüeña.

Enfatizó que durante la actividad los asistentes recibieron evaluación especializada, así como la entrega de diversos medicamentos para iniciar su respectivo tratamiento de manera completamente gratuita, enmarcado en el plan Salud y Vida 2026.

La jornada se realizó bajo el liderazgo del jefe del servicio de Dermatología, Gaetano Camastra, que comentó el impacto que tienen estos abordajes en la salud pública regional, reiteró que es fundamental el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de las afecciones cutáneas, para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Dichas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por la presidenta (E), Delcy Rodríguez, con el respaldo del Ministro de Salud, Carlos Alvarado y la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, de brindar respuestas oportuna a los aragüeños y aragüeñas.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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