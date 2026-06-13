Nueva jornada de Bienestar Animal fue desplegada en Ciudad Bendita

Con la presencia de la presidenta de la fundación se llevó a cabo la atención de animales de compañía y comunitarios de la población mariñense

CIUDAD MCY.- La Unidad de Protección Animal llevó a cabo una nueva jornada integral de salud veterinaria en la comunidad de Ciudad Bendita, perteneciente a la comuna «Todos Unidos en una sola voz» del municipio Santiago Mariño.

La actividad estuvo dirigida a la atención de animales de compañía y conunitarios, en la que Yoselyn Montaño, directora de la Unidad de Protección Animal del municipio Mariño, destacó la receptividad de los habitantes de la zona ante la convocatoria.

«Estamos muy contentos por la responsabilidad que han tenido los tutores al traer a sus mascotas a esta actividad, a quienes se les están brindando servicios directos para garantizar su salud», señaló.

Es importante mencionar que, parte de los servicios veterinarios brindados durante el despliegue fueron, consultas médicas veterinarias, desparasitación sistemática de caninos y felinos, vacunación antirrábica para la prevención de enfermedades y dosis de Bravecto para el control y eliminación de pulgas y garrapatas.

Cabe destacar que, estos despliegues se expandirán a otras zonas del municipio por parte de la Unidad de Protección Animal de Mariño que viene adelantando jornadas de atención, bajo la modalidad de organización comunitaria directa, así como también, trabajarán las próximas jornadas planificadas desde censos comunitarios coordinados por los jefes de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH).

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

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