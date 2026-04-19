Gobierno de Ribas y Poder Popular establecen plan para optimizar el servicio de agua

El objetivo principal de la jornada fue establecer un método de inversión permanente entre Hidroven Aragua, la Alcaldía y las Brigadas Comunales que permita recuperar la captación y distribución de agua potable en toda la jurisdicción.

CIUDAD MCY .- El alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, encabezó el Encuentro Municipal de Voceros y Estructuras de Atención a las Aguas, donde se recibieron 236 propuestas de las 16 comunas para mejorar el sistema hídrico.

El objetivo principal de la jornada fue establecer un método de inversión permanente entre Hidroven Aragua, la Alcaldía y las Brigadas Comunales que permita recuperar la captación y distribución de agua potable en toda la jurisdicción.

Durante la jornada, el mandatario anunció la reparación de los pozos Jobalito y Guacamaya 2, así como la activación del pozo Calvario y la compra de materiales para atender los reportes del 1×10 del Buen Gobierno.

Además, se ejecutará un plan de mantenimiento en la red de aguas servidas y una revisión técnica de los tableros eléctricos en ocho pozos adicionales para asegurar su operatividad.

Para proteger estas inversiones, la Policía Municipal iniciará un patrullaje permanente en las estaciones hídricas, evitando nuevos actos vandálicos como los ocurridos recientemente en El Recreo.

Finalmente, el alcalde agradeció el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y la presidenta encargada Delcy Rodríguez por la reactivación del pozo 23, consolidando un solo equipo de gobierno para el bienestar de las familias victorianas.

PRENSA ALCALDIA DE RIBAS

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