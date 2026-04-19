Madres gestantes recibieron dotación de insumos en el HCM

En la jornada 21 féminas fueron favorecidas con kits de higiene personal y artículos esenciales para el cuidado y bienestar de los bebés

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por garantizar el bienestar de las mujeres gestantes y sus recien nacidos la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez junto a la Secretaria General de la Cuarta Transformación (4T), Gipsy Colmenares encabezó una jornada de dotación y atención integral en la Casa de Abrigo del Hospital Central de Maracay (HCM).

En la actividad, las autoridades hicieron entrega de kits de higiene personal a las madres gestantes, así como artículos esenciales para el cuidado y bienestar de los bebés.

​Durante la entrega, Gipsy Colmenares Secretaria General de la 4T indicó que actualmente el recinto alberga a una importante cantidad de madres cuyos hijos reciben atención médica especializada.

​»Se encuentran 21 compañeras que tienen a sus bebés ingresados de los 54 pacientes de pediatría que estan en este espacio, además de la entrega de los kits, hemos entregado múltiples insumos médicos esenciales para el tratamiento de los pacientes».

​Asimismo, Colmenares subrayó que está significativa jornada de dotación de insumos se estará desarrollándo diariamente,» y cada fin de semana estaremos presentes atendiendo todas las áreas que componen este importante hospital tipo 4″.

MADRES GESTANTES

En este espacio, las madres protagonistas expresaron su satisfaccion no solo por los donativos sino también por la calidad humana y los servicios recibidos en el HCM.

Yoselin Campos indicó,» llevo un mes aquí y estoy muy agradecida con la Gobernadora y su equipo porque han brindado atención, comida y estadía a las madres gestantes que estamos aquí esperando que nuestros bebés se recuperen».

Por otra parte, Genesis González manifestó que la donación fue de gran ayuda.

«Estoy muy feliz por este kit y por la atención en el comedor, que está muy bien cuidado, sin duda aquí en el hospital he recibido el mejor trato».

Finalmente con esta acción reafirma el compromiso del Gobierno regional en garantizar la protección materna-infantil en la entidad.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CIUDAD MCY