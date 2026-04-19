Gobierno municipal trabaja en la optimización de la salud primaria en Ribas

Durante una mesa técnica autoridades regionales y municipales establecieron una hoja de ruta que permita el fortalecimiento integral del sector salud, priorizando la dotación de insumos y la mejora de las infraestructuras bajo un modelo de gestión eficiente y articulado entre el nivel municipal y regional

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar la atención médica primaria y optimizar la capacidad de respuesta en las comunidades, el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, lideró una reunión integradora con las máximas autoridades de salud del estado Aragua y los representantes de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de la jurisdicción.

El encuentro contó con la participación de la Dra. Yosmary Lombano, Autoridad Única de Salud en Aragua; Velli Martínez, coordinadora regional de Barrio Adentro; Ana Sandoval, directora de Asodiam; y Gleyde Sánchez, Secretaria de la 4ta Transformación Social en Ribas, quienes junto al mandatario local evaluaron el diagnóstico operativo de los centros asistenciales.

Durante la jornada de trabajo, los directores de cada ASIC rindieron cuentas detalladas sobre el funcionamiento, los recursos disponibles y el nivel de operatividad de sus respectivas unidades. Esta rendición de cuentas permitió identificar con precisión las fortalezas de la red de salud en Ribas, así como los puntos críticos que deben ser potenciados para elevar la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.

El objetivo de esta mesa técnica fue establecer una hoja de ruta que permita el fortalecimiento integral del sector salud, priorizando la dotación de insumos y la mejora de las infraestructuras bajo un modelo de gestión eficiente y articulado entre el nivel municipal y regional.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano de Ribas reafirma su compromiso con el bienestar del pueblo, garantizando que la salud siga siendo una prioridad absoluta en la agenda de gestión local para el beneficio de todas las parroquias.

PRENSA ALCALDIA DE RIBAS

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