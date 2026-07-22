Terremoto de magnitud 5,1 sacude Vallenar, Chile, según USGS

CIUDAD MCY.- Un terremoto de magnitud 5,1 sacudió el miércoles a las 09:34 GMT una zona situada a 121 kilómetros al noroeste de Vallenar, Chile, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, siglas en inglés).

El epicentro, a una profundidad de 10 kilómetros, fue determinado inicialmente a 27,87 grados de latitud sur y 71,7 grados de longitud oeste.

El movimiento fue percibido de forma moderada en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, e incluso fue sentido en Tacna, Perú.

FUENTE : EL FOCO

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