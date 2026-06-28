Gobierno nacional activa el Estado Mayor para la creación de los campamentos transitorios

CIUDAD MCY.-Como parte de los anuncios en torno al despliegue social y operativo tras los sismos del 24 de junio, la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció la activación del Estado Mayor para la creación de los campamentos transitorios para quienes fueron afectados y perdieron su vivienda.

La presidenta aseguró que la principal función de la comisión será la de elaborar y planificar acciones que conduzcan a la construcción de viviendas en un espacio corto de tiempo, para dar respuesta a las familias afectadas.

La comisión estará liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tendrá como secretario ejecutivo al vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial de Venezuela, Héctor Rodríguez, tambien participarán los Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, de Industrias y Comercio Nacional y la Vicepresidencia Sectorial para el Socialismo Social y Territorial en su totalidad.

Para la atención especial de los niños, tambien será participe el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA), El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas.

Asimismo, la presidenta Rodríguez anunció la participación de los gobernadores de los estados La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcon, así como los alcaldes de Chacao, Vargas, Caracas y el jefe del Distrito Capital.

FUENTE: VTV

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