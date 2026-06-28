Monitorean zona alta de Portuguesa ante desbordamiento de quebradas

CIUDAD MCY.- Fuertes lluvias se registraron la mañana de este domingo en la zona alta del estado Portuguesa, provocando el desbordamiento de quebradas en el municipio Unda y el despliegue de Protección Civil en labores de monitoreo permanente.

Protección Civil informó que las quebradas del Comando de la Guardia, Los Guédez y La Escuelita 3 se encuentran desbordadas y las calles de Chabasquén están inundadas, mientras que la Troncal 07, vía que comunica a Chabasquén con la parroquia Peña Blanca, está sin paso debido al anegamiento.

Los funcionarios también cumplen con la vigilancia preventiva de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, ambos con un aumento significativo del caudal debido a las intensas precipitaciones.

«Hasta el momento se ha registrado una medición pluviométrica de 114 milímetros, manteniéndose lluvias de intensidad moderada», reportó el organismo.

Indicó que en los puntos críticos se realizan evaluaciones permanentes y se mantiene la comunicación con las comunidades aledañas para «ir activando protocolos de alerta temprana».

FUENTE: AVN

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