AN designa directivas de 21 Grupos de Amistad Parlamentarios

CIUDAD MCY.-La Asamblea Nacional (AN) anunció la designación de los presidentes y vicepresidentes de Grupos de Amistad Parlamentarios con 21 naciones de la región y el mundo, como continuación de las actividades legislativas para el período 2026-2031.

“Son los designados y designadas de los 21 grupos de amistad parlamentaria que asumen el día de hoy. Continuaremos en las próximas sesiones anunciando nuevos miembros de la junta directiva de los grupos de amistad y se van incorporando y conformando los grupos por secretaría”, informó el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante, durante la sesión ordinaria de este martes.

Tras levantar el encuentro, informó que el próximo jueves, a las 11:30 de la mañana, continuarán con esta tarea, para que posteriormente la dirección de Asuntos Internacionales proceda a hacer las respectivas juramentaciones.

A continuación, la lectura realizada con la designación de diputados y diputadas quienes integran la directiva de cada uno de estos 21 Grupos de Amistad:

Paraguay: Jheizon Guzmán (Presidente), Aurora Paredes (Vicepresidenta)

República Dominicana: Timoteo Zambrano (Presidente), Juan Valdés (Vicepresidente)

Honduras: María Rosa Jiménez (Presdenta), María Vizcarrondo (Vicepresidenta)

Panamá: Rodolfo Crespo (Presidente), César Pérez (Vicepresidenta)

Ecuador: Azucena Jaspe (Presidenta) María Carrasquel (Vicepresidenta)

Perú: F. Sánchez (Presidente) Kariela Aray (Vicepresidenta)

Bolivia: Rodbexa Poleo (Presidenta), Rosa León (Vicepresidenta)

Guatemala: José Cabello (Presidente), Francisco Martínez (Vicepresidente)

Belice: Carmen Zerpa (Presidenta), Zulaymis Gascón (Vicepresidenta)

Trinidad y Tobago: Yasneidy Guarnieri (Presdenta), Quima Castro (Vicepresidenta)

San Vicente y las Granadinas: Carlos Martínez (Presidente), Joan Contreras (Vicepresidenta)

Omán: Juan Romero (Presidente), José Gregorio Colmenares (Vicepresidente)

Emiratos Árabes Unidos: Ángel Marcano (Presidente), Miguel Pérez Abad (Vicepresidente)

Surinam: César Carrero (Presidente), Pompeyo Torrealba (Vicepresidente)

Dominica: Frank Morales (Presidenta), Hilda Mata (Vicepresidenta)

Barbados: Carolys Pérez (Presidente), Junior Gómez (Vicepresidente)

San Cristóbal y Nieves: María Carolina Chávez (Presidenta), Alexis Toledo (Vicepresidente)

Antigua y Barbudas: Francilvys Martínez (Presidenta), Emilio Colina (Vicepresidente)

Santa Lucía: Casimira Monasterio (Presidenta), Inder Romero (Vicepresidente)

Haití: Carlos Pacheco (Presidente); Yoel Acosta (Vicepresidente)

Egipto: Génesis Garvett (Presidenta), Gabriel Franco (Vicepresidente)

