Registro Único permitirá cuantificar las viviendas que se necesitan construir

CIUDAD MCY – El Registro Único de Viviendas que inició este sábado en los campamentos habilitados en el país nos permitirá saber en realidad cuántas viviendas se necesitan construir tras esta emergencia sísmica; así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea y jefe del Estado Mayor de los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, durante una rueda de prensa nacional e internacional.

Destacó que la utilización del captahuellas permite agilizar el registro, el cual aseguró no será para el tema de viviendas solamente, sino para abordar los temas más urgentes que requieren los ciudadanos afectados, entre ellos, el tema médico, laboral. “Este registro nos permitirá saber qué persona tenía algún emprendimiento que quedó sin sustento, qué personas han sido afectadas en sus lugares de trabajo, para abordar desde el Gobierno nacional la situación y comunicarnos con sus empleadores para que vuelva a sus puestos de trabajo”.

De igual manera, Jorge Rodríguez destacó que este registro también permitirá hacer el depósito de la bonificación anunciada por la presidenta Delcy Rodríguez como parte del proceso de recuperación, de asistencia y ayuda hacia las personas afectadas.

Certificado QR

El presidente de la Asamblea Nacional mostró la hoja de registro y el comprobante que se entregará a cada persona que se registre, en el cual se les otorgará un QR, “que certifica que usted perdió la vivienda y que en el momento debido usted recibirá su nueva vivienda”, dijo.

En este sentido, Rodríguez destacó que se trabaja de manera acelerada en tres ejes fundamentales; el primero consiste en ubicarlos en un campamento transitorio mientras se construyen las viviendas definitivas.

En segundo lugar, se ubican construcciones en ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para que sean culminadas de manera rápida y poder entregar a los afectados; por último, dijo que a través del Fondo Venezuela Renace, se ayudará a las juntas de condominio para la recuperación de las edificaciones que fueron afectadas, algunas de ellas a las que se les dañó el ascensor, las paredes en casos específicos como Chacao, San Bernardino, Antímano, Mamera, entre otras parroquias de Caracas.

FUENTE :VTV

FOTO: CORTESIA