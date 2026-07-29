Gobierno nacional instala taller con la ONU para consolidar Plan de Reconstrucción tras sismos

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la instalación de un taller de trabajo en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de iniciar el Plan de Evaluación y Reconstrucción tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Durante la actividad, la mandataria nacional expresó su agradecimiento al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, por el respaldo institucional y el despliegue técnico brindado al país desde las primeras horas de la emergencia.

«Reconozco el trabajo del Sistema de Naciones Unidas en la primera etapa de salvamento y rescate para salvar vidas tras el doble sismo. Hoy nos encontramos trabajando en la etapa de recuperación y reconstrucción», afirmó.

En ese sentido, la jefa de Estado enfatizó que la visión del Ejecutivo nacional trasciende la simple reconstrucción de daños materiales, orientándose hacia una recuperación social profunda en las áreas impactadas por el evento telúrico.

«Yo visualizo este plan de evaluación post-terremoto y este marco de recuperación resiliente más allá. No es solamente recuperar lo que se tenía, porque el doble sismo también impactó en sectores con alta pobreza. Vamos a pasar a una etapa de desarrollo; vayamos a una de reparación y reconstrucción que tenga al ser humano en el centro de todas sus dimensiones. No es solo un inventario de escombros, de infraestructura; es impactar en los sectores más vulnerables económicamente hablando», apuntó tras asegurar que la meta es devolverle el hogar a aquellas familias que se encuentran en los campamentos transitorios.

Finalmente, subrayó que esta iniciativa sentará las bases de una nueva etapa para el desarrollo del país: «Nosotros, con este plan, proyectamos una nueva Venezuela que renace con el concepto integral del desarrollo humano».

FUENTE: VTV

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