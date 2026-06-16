INTT activa operativo para agilizar trámites vehiculares en todo el país

CIUDAD MCY.- Desde este martes 16 al viernes 19 de junio, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), desplegará operativos de atención para garantizar y facilitar el acceso a los trámites vehiculares en todo el territorio nacional.

El 16 estarán en Caja Seca, municipio Sucre, en la Plaza del Puerto de la Comunidad «La Dificulta» y en la ciudad de Maracaibo, municipio San Francisco, en el Club Vencemos Mara del estado Zulia.

Igualmente, prestarán servicio en Ciudad San Félix del estado Bolívar en la sede Infocentro Bol 13, urbanización Las Casitas, y en Pariaguán, en el municipio Francisco de Miranda, en la sede del anfiteatro Generalísimo Francisco de Miranda, y entre el 16 y 17, se ubicarán en Barinitas, municipio Bolívar, en el Mango Center.

El 17 estarán en el municipio Sucre, en el Circuito Comunal Gibraltar, en el Mercado Periférico La Limpia de Maracaibo, en Ciudad Guayana en la sede del Hospital General Regional Uyapar y en la ciudad de Barquisimeto, en el Concejo Municipal Bolivariano de Iribarren.

El 18, la institución dispondrá de funcionarios en Ciudad Bolívar, municipio Angostura, y en el municipio Bolívar en Barinitas, en San Juan de Los Morros, en el municipio Juan Germán Roscio Nieves de Guárico, en el municipio San Joaquín en Valencia y en Yaguaraparo en el municipio Cajigal de Sucre.

Para el día 19, estarán en Barquisimeto y Carora, también en San Juan de Los Morros, Guárico y en la ciudad de Caracas, en el Concejo Municipal de Caracas.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA