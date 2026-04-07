Gobierno Nacional recupera mil 700 colegios públicos en todo el país

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciará pronto el reparto de uniformes para estudiantes y docentes

CIUDAD MCY.- La recuperación de mil 700 instituciones educativas en todo el territorio nacional plasma el avance más significativo en infraestructura escolar hasta la fecha, informó el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, durante una visita de supervisión al Centro de Educación Inicial Parque La Paz, en El Paraíso, en Caracas.

El jefe ministerial resaltó que estas labores se llevan a cabo gracias al esfuerzo conjunto entre los ministerios de Obras Públicas y de Educación, también por las gobernaciones y alcaldías. En este sentido, Rodríguez señaló que, a pesar de las dificultades económicas por el bloqueo, la estabilidad actual del país permite el rescate de todos los planteles para dejarlos óptimos.

Además, el ministro comunicó que el costo de la matrícula escolar experimentó un incremento con la incorporación de 500 mil nuevos estudiantes, lo cual eleva la cifra total a seis millones diez mil niños y niñas que hacen presencia en los salones de clases.

Ante estos anuncios, Jenni Martiréla, directora del plantel, expresó su gratitud por el respaldo a esta labor a favor de los niños venezolanos. En la actividad estuvieron presentes el viceministro de Educación, William Gil, y el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, quienes reiteraron su compromiso con la educación pública.

Por otra parte, el ministro anunció que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, iniciará pronto el reparto de uniformes para estudiantes y docentes, además de un plan de salud visual que ya suma 30 mil lentes entregados de una meta total de 300 mil unidades.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA