Presidenta (E) Delcy Rodríguez se reunió con líderes de comunidades religiosas

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este martes una reunión con las distintas comunidades religiosas del país, en los espacios del salón Sol del Perú, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Al encuentro, acuden los integrantes del Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, además del Monseñor José Antonio Da Conceicao, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana; padre Francisco Salazar, vicario de la iglesia anglicana; Juan Luis Sosa, coordinador operativo del Foro Cívico, quien acudió en representación del rabino Isaac Cohen; y el pastor Gerardo Velásquez, presbítero de la Iglesia Cristiana Reformada de Venezuela.

Asimismo, se encuentran presentes Sheik Omar Kaddoura, guía religioso de la mezquita «Sheik Ibrahim Bin Abdulaziz Al Ibrahim» en Caracas; Khalil Abdul, director de la Liga del Mundo Islámico en Venezuela; el pastor Carlos Vielma, vicepresidente de Unicristiana de Venezuela; el apóstol Elías Rincón, presidente de Unicristiana de Venezuela; y el pastor José Piñero, director ejecutivo del Consejo Evangélico de Venezuela y presidente de la Iglesia Cristiana Reformada de Venezuela.

El Programa por la Paz y la Convivencia Democrática es una iniciativa estratégica lanzada por el Gobierno de Venezuela en enero de 2026, bajo la dirección de la presidenta (E) Delcy Rodríguez, a los fines de consolidar la estabilidad nacional y la armonía social, promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Asimismo busca erradicar el odio, la división y la violencia, fomentando una cultura de paz y respeto a las diferencias entre todos los sectores del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA