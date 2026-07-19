Gobierno Nacional se compromete en la reconstrucción de los estados afectados por doblete sísmico

CIUDAD MCY.- En un sentido homenaje a los cuerpos de seguridad del Estado que participaron en las labores de rescate en el estado La Guaira, la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que «vamos a recuperar el estado de La Guaira, vamos a reconstruir el estado de La Guaira, la zona de Caracas afectada, de Miranda, de Aragua, de Yaracuy, de Falcón, de Carabobo»; ya que a su juicio el esfuerzo colectivo se puede traducir en soluciones concretas para las familias afectadas.

Durante su intervención, la Jefa de Estado destacó con profunda admiración cómo, a pesar de haber sufrido la pérdida de familias enteras durante la catástrofe, los rescatistas mantuvieron el uniforme en alto, demostrando un compromiso inquebrantable con la búsqueda y salvamento de sus compatriotas en las horas más críticas.

Tras reconocer la valentía demostrada en el terreno, la Presidenta hizo un llamado a transformar esa fuerza espiritual en un motor para la recuperación del país. «Pido que ese espíritu de este despliegue histórico, para superarnos en el dolor, lo transformemos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», manifestó la Mandataria Nacional.

Rodríguez rindió tributo a la abnegación de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los cuerpos policiales y los organismos de seguridad del país, quienes «con el uniforme en alto siguieron las labores de búsqueda y de rescate».

El Gobierno Nacional en cada acción muestra su voluntad de trabajar sin descanso en la edificación de mejores condiciones para los venezolanos afectados por la tragedia sísmica.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA