Tsunami y su cuidador Jorge, héroes de los sismos, están por acceder a un nuevo hogar

El can trabajó durante 21 días consecutivos en las zonas de desastre del estado La Guaira, convirtiéndose en un símbolo de esperanza

CIUDAD MCY.-El perro de rescate Tsunami y su cuidador, Jorge, quienes participaron incansablemente en las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los sismos del 24 de junio, están por acceder a una nueva vivienda luego de haber perdido su hogar en la tragedia.

Tsunami, que trabajó durante 21 días consecutivos en las zonas de desastre del estado La Guaira, se convirtió en un símbolo de esperanza para las familias damnificadas y para los equipos de rescate nacionales e internacionales.

Jorge, su cuidador, ha estado al frente de las operaciones de búsqueda desde el primer momento, entregando su esfuerzo y dedicación para salvar vidas.

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, instruyó que los héroes anónimos que han trabajado incansablemente en la emergencia reciban el apoyo necesario, garantizando así que quienes dieron todo por su pueblo también tengan un hogar donde reconstruir sus vidas.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA