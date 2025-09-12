Gobierno regional avanza en la transformación integral del HCM

***Como parte del Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno Bolivariano progresa en la recuperación del principal centro hospitalario de la región gracias a la permanente articulación y apoyo entre el Presidente Nicolás Maduro y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez***

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo continuo por fortalecer el sistema de salud público de la entidad, el Gobierno Nacional y Regional, en articulación con la Corporación «Juntos Todo es Posible», mantiene su compromiso con la mejora de las áreas del Hospital Central de Maracay (HCM).

Durante un recorrido de supervisión orientado por la Vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, el secretario de gobierno de la entidad, Félix Romero, en compañía de la directora del centro de salud, Dra. Elba Petit, constataron el progreso de las obras de rehabilitación que se ejecutan en diversas áreas críticas del hospital.

Las autoridades inspeccionaron las instalaciones, donde verificaron los avances en los trabajos de las áreas de neurología, calderas y fisioterapia.

Asimismo, supervisaron la modernización de los quirófanos y la rehabilitación de la Sala de Emergencia, espacios que serán entregados próximamente para el beneficio de todos los aragüeños.

Es valioso recordar que, el Plan de la Aragüeñidad y Plan de la Patria de las 7 Transformaciones determinan que garantizar el bienestar y confort de la población son puntos cruciales para el crecimiento de la nación.

Cabe destacar que la gobernadora Joana Sánchez, de la mano del presidente Nicolás Maduro, ha priorizado desde el inicio de su gestión la optimización del sistema público de salud.

En sus primeros 100 días, ha enfocado esfuerzos en la recuperación y modernización de los centros hospitalarios para asegurar el derecho a la salud del pueblo aragüeño.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA