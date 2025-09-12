Municipio Sucre celebró con éxito el cierre del Plan Vacacional Cultural 2025

***Esta iniciativa se enmarca en el Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la Vocera del Poder Popular de la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez quien continúa promoviendo activamente la identidad cultural de la región***

CIUDAD MCY.-Con gran alegría, y colorido el municipio Sucre realizó la clausura del Plan Vacacional Cultural 2025, una iniciativa que brindó a niños, niñas y jóvenes un espacio para el aprendizaje y el sano esparcimiento durante sus vacaciones.

La actividad enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, culminó con un memorable evento cultural donde los participantes demostraron sus habilidades.

La jornada de clausura contó con la distinguida presencia del secretario de cultura de la entidad, Nicolás González, quien acompañó al alcalde del municipio, Wilson Coy, y al director de cultura local, Joaquín Rondón, fieles impulsores de la iniciativa qué demuestra que la cultura es fundamental en la construcción de una sociedad de valores.

Durante el evento, los participantes hicieron gala de todo lo aprendido, ofreciendo a la comunidad una impresionante muestra de danza, canto, teatro, modelaje y artesanía.

Además, los asistentes pudieron disfrutar de una deliciosa exhibición gastronómica, que reflejó la riqueza de las tradiciones locales.

Es importante destacar que la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, continúa promoviendo y fortaleciendo la identidad cultural en cada rincón de la entidad como pilar para el desarrollo integral de la comunidad.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA