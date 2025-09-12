Ciudad MCY

Procuraduría de Aragua fortalece estructuras para impulsar el Plan de la Aragueñidad

PorMilexis Pino

Sep 12, 2025

CIUDAD MCY.-Siguiendo los lineamientos del Plan de la Aragueñidad, iniciativa liderada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el Dr. Ángel León, Procurador General de la entidad, se reunió con representantes de la Corporación de Eventos del Estado y el Secretario del sector Agroalimentario de Aragua.

El encuentro tuvo como objetivo principal la revisión y el fortalecimiento de las estructuras organizacionales de ambas instituciones.

Esta acción se enmarca en la búsqueda de una mayor eficiencia administrativa y el desarrollo óptimo de la gestión del Plan de Gobierno.

La coordinación entre estos entes es fundamental para consolidar el progreso y bienestar en la región.

 La reunión subraya el compromiso del Gobierno Regional con la articulación interinstitucional para alcanzar las metas establecidas en la administración pública.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CORTESÍA

Por Milexis Pino

