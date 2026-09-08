Santuario Diocesano Nuestra Señora de Montserrat reabrió sus puertas con espacios rehabilitados

La inauguración del templo eclesiástico de Santa Cruz de Aragua coincidiendo con la conmemoración de los 244 años de la conmemoración al día de la Virgen de Montserrat patrona del pueblo

CIUDAD MCY.- En un emotivo acto cargado de devoción, espiritualidad y compromiso la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez junto al alcalde del municipio, José Ángel Lamas, Tony García, realizó la entrega de la rehabilitación del Santuario Diocesano Nuestra Señora de Montserrat ubicada en Santa Cruz.

Los trabajos de rehabilitación realizada en la capilla devolvieron la majestad y el valor arquitectónico al espacio sagrado, el cual es patrimonio para los habitantes de la localidad.

Durante el acto de inauguración la Gobernadora Sánchez mencionó que las labores ejecutadas no solo representan la reapertura de una edificación religiosa sino la renovación de la fe, la esperanza y el fervor espiritual de la feligresía santacrucenses.

Además, las autoridades indicaron que los trabajos de recuperación integral del templo eclesiástico de Santa Cruz de Aragua coincidiendo con la conmemoración de los 244 años de la conmemoración al día de la Virgen de Montserrat patrona del pueblo.

En ese sentido, el alcalde de la localidad comentó ‘’no solamente abrimos las puertas de un templo religioso, sino que le devolvemos la fe y la espiritualidad al pueblo de Santa Cruz de Aragua. Este es un espacio para la paz y para el encuentro de la familia, intervenido con todo el amor y el fervor que se merece nuestro Santo de Santa Cruz de Aragua», afirmó Tony García.

Finalmente las autoridades regionales, hicieron un llamado a la comunidad y los de devotos a empoderarse de las instalaciones, velar por su cuidado constante y mantener el templo como un centro permanente de unión, oración y convivencia ciudadana

TRABAJOS DETALLADOS

La transformación del templo comenzó desde la base, demoliendo el concreto antiguo y el posterior montaje de columnas y vigas estructurales de alta resistencia, garantizando durabilidad, estabilidad física y armonía con la arquitectura del templo. Luego, mediante técnicas de escayola en yeso, se moldearon con precisión los nichos centrales y laterales.

La nobleza de los materiales resalta en cada detalle: nichos revestidos en mármol blanco y cuarzo rosa, enmarcados en finos acabados en blanco y dorado. A su vez, un nuevo sistema de iluminación cálida resalta la devoción y la solemnidad de cada imagen.

La intervención alcanzó cada rincón del santuario: pintura de áreas internas y externas, impermeabilización, cristalización de pisos, renovación del sistema eléctrico y la restauración completa de las puertas de madera, bancos y reclinatorios, listos para acoger a cada creyente.

Cabe señalar que el corazón de esta obra late en el altar mayor: un majestuoso retablo, diseñado especialmente para entronizar a la Virgen de Montserrat, patrona de nuestro municipio. Un espacio sagrado donde convergen también el Santo Cristo, San José, San Rafael, San Francisco y San José Gregorio Hernández.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA