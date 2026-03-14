Operativo Llovizna se mantiene activo en el Parque Henry Pittier

El Primer Comandante de Bomberos Forestales de Inparques confirmó la existencia dos o tres focos que están siendo atendidos actualmente.

CIUDAD MCY.- Las labores de combate contra el incendio forestal en el Parque Nacional Henri Pittier han entrado en fase de liquidación, todo ello gracias al exitoso Operativo Llovizna que ha desplegado el equipo de los diferentes organismos de prevención durante las últimas 96 horas.

En este cuarto día de control, Germán Gutiérrez, primer comandante del Cuerpo de Bomberos Forestales de Inparques, informó desde el Coliseo El Limón, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, que hasta la mañana de este 14 de marzo se habían realizado 8 descargas hídricas de un promedio de 750 litros de agua cada una.

«Se estima que vamos a realizar un total de 25 descargas durante el día, esto dependiendo de la evolución del incendio».

Asimismo, el primer comandante de bomberos forestales enfatizó que el incendio en la montaña está en la fase final.

«A primera hora de hoy se hizo un vuelo con la aeronave de la Gobernación de Aragua y pudimos observar que hay dos o tres focos realmente que se quedaron en la zona, esos focos son puntos de calor que puede ser material leñoso que está desintegrándose, sin embargó ahí estamos actuando».

De igual manera, se conoció que el equipo multidisciplinario de bomberos forestales, personal del Instituto Nacional de Parques (Inparques), guardaparques, Protección Civil, organismos de seguridad, Ecosocialismo y voluntarios, está desplegado en el sector Corral de Piedra, El Manguito y en la Fila Capitán donde monitorean que los focos permanezcan apagados.

Finalmente el primer comandante de bomberos forestales, aclaró que la Operación Llovizna se está desplegando en todo el perímetro.

‘Hay áreas que son muy escarpadas e inclinadas donde el personal no puede llegar, ahí es donde está actuando la aeronave, refrescando todo el perímetro. Desde acá decimos que este equipo está activo y no descansará hasta que el incendio forestal esté liquidado».

PRENSA GBA

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