Gobierno venezolano desmiente financiación de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español

PorRafael Velásquez

Ene 29, 2026

CIUDAD MCY.-El Gobierno nacional desmiente un nuevo Fake News por parte de medios de comunicación españoles en donde quieren vincular a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con una falsa financiación de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Los medios de comunicación publican que el empresario español Víctor de Aldama ha señalado este jueves ante la Audiencia Nacional que la jefa de Estado (E), supuestamente le entregó un sobre con información sobre presunta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Aldama presuntamente lanzó acusaciones de enorme gravedad que conectan presuntamente a dirigentes políticos españoles con circuitos internacionales de financiación irregular.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

