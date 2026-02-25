Aragua se viste de gala para recibir la Primera Válida Nacional de Patinaje 2026

El evento contará con la participación de delegaciones de diversos rincones del país, quienes llegarán a tierras aragüeñas con el objetivo de conquistar la gloria deportiva

CIUDAD MCY.- La Ciudad Jardín de Venezuela, se vestirá de gala para recibir la primera Valida Nacional de Patinaje de Velocidad del año 2026, desde el emblemático Velódromo Carlos Anzola, ubicado en El Instituto Regional del Deporte Aragua (IRDA).

La justa nacional que reuniera diferentes exponentes del país en diferentes categorías, se realizará desde el 26 de febrero hasta el 01 de marzo.

Durante una entrevista exclusiva con el periódico Ciudad MCY, Luigi Di Blassio presidente de la Asociación de Patinaje del estado Aragua, ofreció todos los detalles del evento nacional que promete ser muy competitivo.

COMPETENCIA DE ALTO CALIBRE

El evento deportivo que promete ser una reñida competencia contará con la participación de diversos estados del país quienes vienen a tierras aragüeñas a lograr conquistar la gloria.

En ese contexto Di Blassio comentó «Hasta el momento tenemos 12 estados inscritos y tenemos también por confirmar participación, pero ya tenemos ya inscritos aproximadamente entre 480 y 500 atletas inscritos entre todas las categorías»

Asimismo añadió » tenemos de categorías menores a partir de los tres años, categorías digamos de transición que viene siendo cadete y prejuvenil y tenemos también juvenil y mayores, lo que es la élite»

El presidente de la Asociación también enfatizó que con la participación de grandes potencias en esta disciplina será una reñida competencia y de muy alto nivel.

ARAGUA VA POR EL CAMPEONATO

Di Blassio también comento que la delegación azulgrana cuenta con un destacado equipo y que va por el campeonato.

«El Estado de Aragua aproximadamente entre 180 y 200 atletas entre todas las categorías, lo que nos permite proyectar muy buenos resultado» expresó.

El dirigente subrayó el compromiso de los atletas para conquistar los primeros lugares.

«Estamos trabajando muy duro y contamos también con un equipo que nos respalda y con el trabajo que se viene haciendo la expectativa es quedar campeones en la primera válida»

El presidente de la Asociación de Patinaje también agradeció por el apoyo de las autoridades regionales.

«Actualmente con el presidente Carlos España, la gobernadora Joana Sánchez, tenemos amplio apoyo, ellos se han abocado a lo que es a todas las disciplinas del deporte como tal y bueno en lo personal en esta primera válida si hemos contado con su apoyo y parte de lo que es la logística la está colocando el IRDA»

ATLETAS VAN POR EL ORO

Los atletas azulgranas también se mostraron sumamente emocionados por esta competencia donde ellos tendrán un plus extra porque estarán en su casa.

Es el caso de Gianna Di Blassio campeona nacional de 17 años aseveró «con las expectativas bastante altas, he trabajado bastante en la pretemporada y espero lograr el campeonato»

La atleta subrayó que la clave para lograr buenos resultados es el trabajo en equipo.

«Tengo un muy buen equipo que me apoya, nosotras sabemos comunicarnos muy bien y hace que la carrera fluya a nuestro favor»

Por su parte David Sánchez joven de 11 años expresó su felicidad de participar en esta competencia tan joven

«Me siento bien ya que soy el único de mi edad que puede participar para dar agua. Perfecto, ya que inicié la competencia ya ando completamente animado y espero un al menos un tercero o un cuarto lugar».

YORBER ALVARADO

FOTOS: CIUDAD MCY