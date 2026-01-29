Clase obrera de PDVSA alcanzó producción de 1.200.000 barriles en diciembre de 2025

CIUDAD MCY.- En diciembre del 2025, la fuerza laboral de los hidrocarburos con apoyo del sector privado alcanzó la meta de producción de un millón 200 mil barriles de petróleo, así lo informó el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Héctor Obregón tras destacar que la cifra revela el crecimiento sostenido de la industria petrolera venezolana.

«Esto fue una gran ganancia, no solamente para el mercado exportador venezolano, sino también para la dieta que recibe el Sistema de Refinación Nacional», subrayó Obregón durante la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, realizada en el Centro de Refinación Paraguaná, ubicado en el estado Falcón.

En este sentido, indicó que el Sistema de Refinación Nacional pasó a recibir en 2025 un promedio de 290.000 barriles diarios. De este volumen, el 70% se procesó en el Centro de Refinación Paraguaná, lo que permitió cubrir el 100% de la demanda de combustible del país, contribuyendo así al crecimiento económico de la nación.

Vale destacar que la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos busca dinamizar la industria a través de tres ejes estratégicos que permitirán transformar el potencial energético en más bienestar social: nuevos modelos de negocio, desarrollo de campos no explotados y seguridad jurídica para fortalecer la inversión nacional y extranjera.

La hoja de ruta establecida proyecta al 2026 como el año del Reto Admirable, periodo en el que el sector energético se consolidará como el motor esencial del desarrollo nacional. Esta planificación se encuentra estrictamente alineada con las Siete Transformaciones (7T) del Plan de la Patria, ideadas por el presidente Nicolás Maduro para alcanzar la modernización y máxima eficiencia de la industria.

FUENTE: PDVSA

FOTO: CORTESÍA