Gran misión abuelos y abuelas garantizó atención a habitantes de Tamborito

CIUDAD MCY.- En el marco de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la patria, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), se unió al despliegue de atención social, con más de 2 mil 631 acciones integrales brindadas en el sector Tamborito, en el municipio Sucre del estado Aragua.

En el abordaje, que se realizó en la Comuna Hijo de Chávez en Victoria, se ofrecieron consultas de geriatría, medicina general, medicina interna, nutrición, atención a personas con discapacidad y odontología, lo que sumó 250 personas atendidas en la actividad.

Igualmente, se activó un punto de inmunización, pesquisa de peso, talla y tensión arterial, sesiones educativas, además de otras atenciones como barbería, Misión José Gregorio Hernández y representantes del Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS), en aras de garantizar el acceso a la atención médica especializada a los adultos mayores en el Área de Salud Integral Comunitaria(ASIC) Tamborito.

Dichas acción se ejecutó bajo las instrucciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y el Gobierno regional liderado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con el fin de brindar bienestar físico integral a los adultos mayores de la región aragüeña.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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