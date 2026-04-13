Seis meses de gestión elevaron niveles de desarrollo en Aragua

Durante un programa especial trasmitido por los medios de comunicación públicos del estado, la gobernadora Joana Sánchez detalló el avance obtenido con el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- El primer semestre de gestión a cargo de la gobernadora Joana Sánchez, cosechó importantes logros en siete líneas de acción formuladas en el Plan de la Aragüeñidad. El trabajo conjunto al Gobierno nacional y las autoridades de los 18 municipios, permitió elevar significativamente los niveles de desarrollo en la entidad.

La transmisión de una emisión especial por Telearagua, Ciudad MCY y Aragüeña 99.5FM, permitió que la primera autoridad regional diera a conocer parte de las metas alcanzadas y proyectara las siguientes acciones, al tiempo que, mantenía conexión cercana con la población a través de los medios de comunicación.

SALUD COMO PRIORIDAD

Desde la presentación de su programa gubernamental, Sánchez tomó la salud como un tema primordial, especialmente la recuperación de infraestructura y servicios en el Hospital Central de Maracay (HCM).

“Avanzamos en dos elementos, la adecuación del edificio y lo humano, conjugados entre sí (…) porque si bien existe molestia por el tema salarial, el personal no deja de cumplir con su trabajo; avanzamos en el acercamiento para un trato más empático”, subrayó la Vocera de la aragüeñidad.

Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, a través de la Corporación Juntos Todo es Posible, se concretó la rehabilitación de la Emergencia de Adultos y tres quirófanos en el ala derecha de Nefrología. A ellos se le suma la recuperación de servicios básicos en toda la estructura.

Si bien faltan aspectos por corregir, se estima adecuar el área materno-infantil y alcanzar una optimización total, para ofrecer a la colectividad un cuidado de primer nivel, pues gracias a su privilegiada ubicación recibe a usuarios de otras latitudes.

Como información de interés, la intervención de otros centros médicos, especialmente los CPT, ASIC y CDI resulta importante para descentralizar las atenciones del HCM y que, en cada territorio exista un sitio asistencial. El logro se materializa gracias a la articulación con los alcaldes.

Uno de los anuncios fue la entrega de quirófanos en el IVSS José Carabaño Tosta (San José), convirtiéndolo en un hospital tipo IV, el segundo de la entidad.

Parte de las siguientes ideas son la instalación de una maternidad en cada jurisdicción, recuperación de los Hospitales José María Benítez (La Victoria) y Dr. José Rafael Rangel (Villa de Cura), la Maternidad Integral de Aragua y el Hospital de las Familias aragüeñas

TEMA VIALIDAD

En el marco de la 2T, se lleva a cabo un minucioso Plan de Asfaltado en los niveles regional y municipales, tomando como referencia la conexión Eje Norte-Centro y Eje-Centro Sur.

“Ya tenemos un gran tramo desde Barbacoas municipio Urdaneta hasta Camatagua, asimismo, el abordaje de las Carreteras Maracay-Choroní y Maracay-Ocumare, corrección de fallas de borde en el municipio Tovar colocación de material asfaltico en los cascos centrales de Maracay, Turmero y Francisco Linares Alcántara”, precisó la gobernadora.

Uno de los puntos focales es la Avenida Universidad, próxima a entregar, donde también se dispusieron luminarias, semáforos y construyeron retornos para aliviar la transitabilidad.

Sobre la electricidad, Sánchez exaltó que diariamente son administrados de 40 a 50 circuitos en dos momentos debido a la situación del Sistema Eléctrico Nacional. La falta de un cronograma responde a que, los racionamientos se hacen según los topes al nivel nacional y regional.

Igualmente, los equipos mantiene una vigilancia para solventar cualquier avería que no se relacione a los corte de energía.

APROBACIÓN DE LA LEY DE CONVIVENCIA

La aprobación en segunda discusión de la reforma de la Ley de Convivencia significa una actualización al estatuto, que data del año 2019, tras los nuevos problemas que afronta la sociedad.

La norma jurídica aborda diversos ámbitos para obtener espacios adecuados, en paz y tranquilidad, sin embargo, en las asambleas se detectó que una de las mayores indecencias eran los accidentes automovilísticos, por lo que una vez sea promulgada se tendrá ojo crítico con las infracciones.

Este proyecto también abarca las acciones a tomar en caso de perturbar el orden público, provocación de incendios forestales, entre otros aspectos. Las sanciones incluyen multas, trabajo voluntario y comunitario.

PLAN PRE-LLUVIA

La máxima autoridad regional ondeó en la ejecución del Plan Pre-Lluvia, mismo que inició en el mes de enero con una mesa de trabajo organizativa con los alcaldes. En cada jurisdicción se lleva a cabo la limpieza y degrado de los caños, ríos y quebradas.

ARAGUA ENCANTA

Hace pocas semanas lanzaron la marca Aragua Encanta, programa dedicado a elevar la identidad regional mediante la cultura, religión y turismo. Uno de los objetivos es mostrar los distintos atractivos, como los Chorros de Cura, la segunda cascada más alta del país

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : GBA