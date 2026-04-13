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Aragua

Inspección técnica confirma avances en falla de borde El Molino-Palmarito

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PorRafael Velásquez

Abr 13, 2026

 

El desarrollo del cajón hidráulico continúa conforme a lo previsto, consolidándose como una respuesta estructural que permitirá recuperar la vialidad y mejorar la seguridad para los usuarios

CIUDAD MCY.- El proceso de recuperación vial en el tramo El Molino – Palmarito continúa su curso con la inspección técnica del vaciado de concreto del cajón hidráulico, obra destinada a corregir de manera definitiva la afectación estructural.

La intervención, supervisada por la Dirección de Servicios Públicos del municipio Tovar, se desarrolla como parte de un plan integral orientado a restituir la estabilidad de este importante eje de conexión, afectado por una falla de borde que ha comprometido la seguridad y transitabilidad en la zona.

Durante la jornada de supervisión se verificaron los avances de la obra, así como el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos para garantizar su durabilidad y eficiencia.

El cajón hidráulico constituye un componente clave dentro del sistema de drenaje proyectado, diseñado para canalizar adecuadamente las aguas y prevenir futuros socavamientos que puedan impactar la estructura vial.

Las labores forman parte de una agenda sostenida de atención a puntos críticos en la red vial, con el propósito de ofrecer soluciones estructurales que respondan a las necesidades de las comunidades.

 En este sentido, el despliegue se mantiene en articulación con los lineamientos nacionales y regionales, bajo orientaciones de la presidenta  encargada,  Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faria, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el alcalde Maximiliano Suárez y el equipo de Vías de Aragua.

REINYMAR TOVAR 

FOTOS: CORTESÍA

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