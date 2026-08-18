Gran Misión Transporte articulan estrategias para optimizar la movilidad en Aragua

Durante el encuentro del Órgano de la Gran Misión Transporte presentó un nuevo registro digital para el parque automotor, un balance positivo en el suministro de combustible e inspecciones en estaciones de servicio.

CIUDAD MCY .- Con el firme propósito de articular esfuerzos para fortalecer los planes y programas orientados al desarrollo óptimo del sector transporte de entidad aragüeña, se llevó a cabo un gran encuentro de trabajo que reunió al Órgano de la Gran Misión Transporte en Aragua

La a agenda de trabajo, que busca garantizar un servicio eficiente, seguro y de calidad, se realizó siguiendo directrices de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez; el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

El encuentro fue liderado por el secretario Sectorial del Transporte de la entidad, Alexis Zamora, junto al director estadal del Ministerio de Transporte, Gerardo Rozo, contando con la presencia de los seis gremios de la red de transporte público de la entidad.

La jornada sirvió de espacio ideal par evaluar avances y establecer acuerdos para fortalecer el servicio de movilidad en todo el territorio aragüeño, entre las estrategias destacan:

Censo digital: Se presentó un nuevo sistema de registro que permitirá reorganizar el parque automotor por cada municipio

Combustible Garantizado: Las autoridades presentaron un balance positivo, con respecto al almacenamiento suficiente y despacho constante de combustible destinado al transporte público.

Inspecciones en Campo: Próximamente se realizaran giras conjuntas en las estaciones de servicio para evaluar y ajustar mecanismos de atención a los transportistas

Con estas acciones, el Ejecutivo nacional y regional ratifica su voluntad de mejorar el buen vivir y garantizar servicios públicos óptimos y de calidad tal como lo establece la 2T del Plan de la Patria

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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