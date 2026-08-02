Gran Misión Venezuela Joven brindó más de 1600 beneficios de salud en el municipio Bolívar

CIUDAD MCY.- Con un despliegue de gran importancia destinado a consolidar la atención médica y preventiva de la juventud aragüeña, el Sistema Público Nacional de Salud tomó las instalaciones de la cancha deportiva del sector 23 de Enero, en el municipio Bolívar. El operativo especial garantizó una respuesta asistencial masiva a un total de 127 habitantes pertenecientes a esta jurisdicción.

Este importante despliegue responde a las líneas de acción de la Gran Misión Venezuela Joven en perfecta articulación con las políticas del Plan Venezuela Renace, impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez y respaldado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado. La vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez y el equipo de la Corporación de Salud tuvieron la responsabilidad de movilizar a sus equipos de salud para atender a la población.

El personal médico del ASIC «Negra Hipólita» y las estructuras populares de la Comuna «Ezequiel Zamora» atendieron a 95 jóvenes entre 12 y 35 años y a 32 ciudadanos de otros grupos etarios, consolidando un total de 1638 beneficios brindados y 275 atenciones. El balance médico arrojó la realización de 186 consultas distribuidas en: 80 de medicina general, 29 de pediatría, 29 de odontología, 19 de oftalmología, 11 de ginecología y obstetricia, 9 de traumatología, 7 de medicina interna y 2 consultas de cirugía general.

La jornada se caracterizó por sus atenciones integrales al ejecutar 34 tratamientos odontológicos específicos entre exodoncias, limpiezas y revisiones, 5 tomas de citologías, control prenatal a 3 embarazadas, 102 entregas de métodos anticonceptivos, 36 desparasitaciones, 190 pesquisas de peso y talla y tensión arterial y glicemia capilar, complementando las acciones con sesiones educativas de promoción de la salud. Asimismo, la farmacia comunitaria favoreció a 127 personas con la entrega gratuita de 987 medicamentos, equivalentes a 9870 unidosis dispensadas.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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