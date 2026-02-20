Gran Misión Vuelta a la Patria regresa a 84 venezolanos en vuelo 114

CIUDAD MCY.- La Gran Misión Vuelta a la Patria realizó su vuelo número 114 desde Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), para traer a sus hogares a 84 venezolanos y venezolanas, de ellos 61 hombres y 14 mujeres, entre los cuales se encuentran dos adolescentes y siete niños.

“Lo que era incertidumbre, hoy es certeza de abrazos; lo que era distancia, hoy es reencuentro que sana, fortalece y renueva la esperanza de todo un pueblo”, divulgaron las autoridades de la Gran Misión Socialista en sus redes sociales, al informar del retorno este viernes.

Tras arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, los órganos de seguridad ciudadana recibieron a los connacionales, quienes siguieron los protocolos de seguridad correspondientes en conjunto con las diferentes instituciones del Gobierno Bolivariano.

Como es norma en este programa creado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, reciben atención médica por parte de las instituciones para luego se trasladados a sus hogares por los organismos.

“Seguimos comprometidos con el retorno seguro y digno de los venezolanos y venezolanas”, explicaron las autoridades en su mensaje, al ratificar que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez reitera su compromiso con la protección y el bienestar de los ciudadanos que regresan a la patria.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA