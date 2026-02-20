AN sanciona Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

CIUDAD MCY- En sesión ordinaria la Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la cual busca promover la paz y la reconciliación del país.

Una vez sancionada la ley, una comisión integrada por 23 diputados, entregará a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la nueva norma, la cual entrará en vigencia a partir de la publicación en Gaceta Oficial.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, denunció durante la sesión ordinaria de la segunda discusión del Proyecto de Ley, que existen instigaciones y provocaciones para llevar de nuevo a la confrontación y al odio estéril.

En ese sentido, indicó que este jueves 19 de febrero, cuando se sabía que se iba a discutir este instrumento en la plaza Jorge Rodríguez, que fue denominada así por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 1976, dos sujetos, plenamente identificados, en la placa que identifica el monumento escribieron: “secuestrador”, “asesino” y “guerrillero”.

Asimismo, refirió que “así como se ha usado de manera inadecuada en ocasiones por funcionarios, de algunas leyes, también es verdad que ha habido una campaña sistemática de instigación al odio y la instigación a la división y confrontación de los venezolanos y venezolanas”.

En esa línea, exhortó a no caer en provocaciones inútiles “porque otra vez, pagados, están buscando la manera de dividirnos a los venezolanos; insistamos en la paz, porque ese es el camino, y no permitamos que el extremismo moderno vuelva a asolar el territorio de la República”.

SOBRE LA LEY

La Ley de Amnistía plantea la liberación de personas procesadas o condenadas por delitos políticos y conexos, entre el 1° de enero de 1999 y enero de 2026.

Este instrumento legal abarca a quienes enfrentan causas por hechos políticos, exceptuando violaciones graves de derechos humanos, homicidios intencionales, corrupción y tráfico de drogas.

La ley incluye la extinción de la acción penal, la liberación de detenidos, el cese de medidas cautelares y la eliminación de antecedentes penales.

