Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió en Miraflores al Canciller de Jordania, Ayman Hussein Al-Safadi

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe este viernes en el Palacio de Miraflores al Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados del Reino Hachemita de Jordania, señor Ayman Hussein Al-Safadi.

El diplomático jordano, quien también se desempeña como viceprimer ministro de su nación, fue recibido previamente con honores por el canciller venezolano Yván Gil Pinto, a los fines de profundizar una agenda de trabajo bilateral y ratificar la amistad entre ambos gobiernos bajo los principios de soberanía y autodeterminación.

Durante la reunión, se tiene previsto que ambas autoridades revisen los avances de una relación diplomática que suma más de 70 años de historia, principalmente, en sectores claves como turismo, comercio y conectividad aérea, teniendo en cuenta la posibilidad de establecer una línea directa para reducir costos de exportación.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA