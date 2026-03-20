Gran Misión Vuelta a la Patria retornó a 146 venezolanos desde EEUU

CIUDAD MCY.- Este viernes, un total de 146 ciudadanos venezolanos regresan al país procedentes de los Estados Unidos (EE. UU.), como parte de una nueva jornada de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Este programa, impulsado por el Gobierno nacional, tiene como objetivo central garantizar un retorno seguro y ordenado a los connacionales que se encuentran en el exterior.

El grupo de retornados está conformado por 118 hombres y 22 mujeres, además de cinco niños y un adolescente.

A su llegada, todos fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana, quienes ejecutaron los protocolos correspondientes de atención médica, identificación y asistencia social para asegurar una reinserción digna.

Con este nuevo arribo, se contabilizan 125 vuelos de repatriación, lo que consolida una política de Estado que mantiene el apoyo logístico a quienes enfrentan dificultades fuera de nuestras fronteras.

El Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de facilitar el retorno al país en condiciones seguras y ofrece una mano aliada a los venezolanos que deciden volver a su hogar.

FUENTE: VTV

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