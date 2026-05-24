Gran toma deportiva llevó recreación y masificación deportiva a la comuna Cañabantú

CIUDAD MCY.- Se desarrolló con éxito la “Gran Toma Deportiva Nos Vemos en tu Zona” en la comuna Cañabantú, sector 8 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorri, como parte de las políticas de impulso al deporte comunitario promovidas por el Gobierno Bolivariano de Aragua en articulación con el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA).

La jornada reunió a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en un espacio dedicado a la actividad física, la recreación y el sano esparcimiento, fortaleciendo así el programa deporte comunal y la masificación deportiva en las comunidades.

Durante la actividad estuvieron presentes el presidente del IRDA, Carlos España; Daniel Alfonzo, director de masificación deportiva del IRDA; Glsiset Rodríguez, presidenta del Instituto Autónomo para el Deporte del municipio Mario Briceño Iragorri; la inspectora María Arroyo, consultora jurídica del CICPC sector 8 de Caña de Azúcar; Alí Mora, vocero de deporte de la comuna Cañabantú, y Sorangel Blanco, responsable de la sala de autogobierno de la comuna.

Los asistentes disfrutaron de diversas disciplinas y actividades recreativas, entre las que destacaron clases de actividad física, voleibol, ajedrez, tenis de mesa, baloncesto 3×3, béisbol menor y béisbol 5, promoviendo valores de convivencia, integración y bienestar social.

Carlos España, reafirmó el compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento del deporte comunal y la atención directa a las comunidades, “El municipio Mario Briceño Iragorri, ‘Nos Vemos en Tu Zona’. Estamos en la comuna Cañabantú, sectores 8, 9, 10 y La Trinitaria, cumpliéndose un programa más desde este hermoso municipio, acompañado de estas princesas. Son dos escuelas que conforman una comuna y que hoy, gracias a los programas deportivos de nuestra gobernadora Joana Sánchez y el IRDA, estamos aquí compartiendo”.

Asimismo, anunció la entrega de implementos deportivos para continuar fortaleciendo la práctica deportiva en la comunidad, “Se van a hacer entregas de algunos kits deportivos para esta comuna y nosotros seguimos trabajando desde lo comunal, así como orientó nuestro ministro Franklin Cardillo y por supuesto nuestra querida gobernadora Joana Sánchez. Seguimos trabajando”.

Por su parte, Alfonzo, director de masificación deportiva del IRDA, destacó que esta iniciativa responde a las orientaciones del Gobierno Bolivariano para seguir fortaleciendo el deporte en las comunidades, “Nos encontramos aquí en la comuna Cañabantú, sector 8 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorri, desarrollando la gran toma deportiva, recreativa y física para la salud de nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Todo esto por instrucciones de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, nuestra gobernadora Joana Sánchez y nuestro presidente del IRDA, Carlos España”.

Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las instituciones regionales: “Seguimos trabajando y desplegados en el desarrollo de actividades deportivas y recreativas que impulsan la masificación deportiva, el sano esparcimiento y la recreación de nuestro pueblo. Esto forma parte del programa deportivo comunal para seguir fortaleciendo la masificación deportiva en cada comunidad”.

La actividad reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de Aragua y del IRDA con la promoción permanente del deporte como herramienta de inclusión, salud y transformación social en todo el territorio aragüeño.

PRENSA IRDA

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