Leones del Caracas confirma nuevas bajas en su personal técnico

CIUDAD MCY.- Leones del Caracas continúa la reestructuración profunda de su cuerpo técnico de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Tras el nombramiento de Lipso Nava como mánager, junto a Wilson Álvarez en el pitcheo y Heberto Andrade en la banca, la gerencia capitalina confirmó nuevas bajas en su personal.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el departamento de prensa de la organización anunció la salida de cuatro técnicos. Álex González (primera base), Lino Urdaneta (bullpen), Kevin Nieves (receptor de bullpen) y Juan Muñoz no seguirán con el conjunto melenudo.

De los entrenadores salientes, destaca el nombre de Álex González por su trayectoria con la franquicia. El exgrandeliga, campeón de la Serie Mundial en 2003 con los Marlins de Miami, posee un estatus de emblema para la fanaticada caraquista por sus aportes en varios títulos del club

El propio González expresó su gratitud a través de su cuenta de Instagram: “Quiero expresar mi agradecimiento a toda la organización por darme la oportunidad de ser parte de esta gran familia. Gracias por confiar en mí, por cada enseñanza, por cada momento vivido y por hacerme crecer dentro y fuera del campo… Fui, soy y siempre seré parte de esta historia”.

El nuevo estratega, Lipso Nava, anunciará próximamente al resto del personal técnico que lo acompañará en la cueva para la campaña.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA