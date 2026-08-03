Pabellón Nacional llega 220 Años de historia, evolución y protocolo

Este 3 de agosto Venezuela celebra más de dos siglos de su tricolor patrio, símbolo supremo de su libertad y soberanía nacional

CIUDAD MCY.- En Venezuela el Día de la Bandera Nacional se conmemora cada 3 de agosto. Esta fecha recuerda los 220 años transcurridos desde que el Generalísimo Francisco de Miranda izó por primera vez el tricolor nacional en suelo venezolano, específicamente en La Vela de Coro en el año de 1806. El estudio de la vexilología (estudia banderas y estandartes) venezolana exige comprender que la Bandera Nacional no es solo un paño tricolor, sino un documento histórico en continua reelaboración. Historiadores y sociólogos nacionales coinciden en que el tricolor encarna el tránsito de la colonia a la República y la consolidación del Estado-nación.

ORIGEN

La génesis de la simbología insurgente venezolana se remonta a la Conspiración de Gual y España (1797), cuyo diseño cuadriforme integraba franjas de colores representativos de las etnias de la sociedad colonial (blancos, negros, indios y pardos). No obstante, el concepto tricolor definitivo emergió del pensamiento ideológico de Francisco de Miranda.

Como señala el historiador Guillermo Morón, el diseño ideado por Miranda en 1800 para su proyecto “Colombiano” (inicialmente con las tonalidades negro, rojo y amarillo) evolucionó hasta el emblemático amarillo, azul y rojo, izado por primera vez en el buque Leander en Jacmel (Haití) el 12 de marzo de 1806, y desplegado en suelo patrio el 3 de agosto del mismo año en La Vela de Coro.

EVOLUCIÓN

El 14 de julio de 1811, el Congreso Constituyente adoptó oficialmente el tricolor mirandino como pabellón de la Primera República. A partir de allí, la bandera experimentó modificaciones sucesivas en la disposición y número de sus estrellas:

1817: Simón Bolívar decreta en Angostura la adición de una octava estrella para representar a la recién liberada provincia de Guayana.

Siglos 19 y 20: Las estrellas variaron en número (cinco, seis, siete y veinte según las transformaciones políticas y federales) y en disposición (en arco, centradas o en círculo).

En 2006 la Asamblea Nacional reforma la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas, reincorporando la octava estrella bolivariana en la franja azul.

REPRESENTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS

La legislación estatuye el significado de las franjas de color y los componentes simbólicos del escudo representado por elementos con significado de historia patria.

Franja Amarilla: Representa las riquezas del suelo venezolano, la agricultura y el sol de la libertad.

Franja Azul: Simboliza el Océano Atlántico y el Mar Caribe que separan a la patria de la tutela colonial española.

Franja Roja: Encarna la sangre derramada por los próceres y mártires en las guerras de independencia.

Las provincias constitutivas: Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida, Trujillo y Guayana, son representadas con estrellas de cinco puntas y en total de 8 unidades.

PROTOCOLO Y USOS

El marco legal venezolano prohíbe el uso de la bandera en vestimentas informales, publicidad comercial o como mantel decorativo, reservando su despliegue a actos formales y patrióticos.

Horario Institucional: Se iza reglamentariamente a las 6 de la mañana y se arria a las 6 de la tarde en instituciones públicas. Puede permanecer izada de noche únicamente si cuenta con iluminación focalizada constante.

Posición de Honor: En desfiles e instituciones, ocupa el centro si el número de banderas es impar, o la extrema derecha institucional si es par.

Luto Nacional: Se despliega a media asta, previa izada completa hasta el tope del mástil antes de descenderla a la posición de duelo.

Regla de Conducta: Ante el paso o izamiento del Pabellón Nacional, los ciudadanos deben guardar postura firme, inmóvil y con la cabeza descubierta en señal de respeto republicano.

En las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad del Estado, la Bandera Nacional trasciende su valor ceremonial para convertirse en el Pabellón de Guerra y símbolo sagrado de la soberanía territorial.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN MILITAR

Símbolo de Mando y Lealtad, ondea en la plaza de honor de cuarteles, fortalezas y bases aéreas o navales. Preside la ceremonia del juramento a la bandera por parte de las tropas; Uniformes de Campaña y Gala: El parche tricolor se ubica reglamentariamente en la manga derecha o en el pecho de la indumentaria militar, identificando al efectivo como representante investido de la autoridad de la República; Honores Fúnebres: Cubre los cofres mortuorios de los efectivos caídos en cumplimiento del deber o próceres de la patria, retirándose antes del sepelio sin tocar el suelo.

A 220 años de aquel primer despliegue en La Vela de Coro, el tricolor nacional se mantiene como la síntesis gráfica del orgullo de un país, recordando que la soberanía y el honor de la nación descansan bajo la protección firme de sus tres franjas e indestructibles ocho estrellas.

Fuentes: Análisis historiográfico de Guillermo Morón (1994) y Caracciolo Parra Pérez (1992), complementado por el Decreto de la Octava Estrella emitido por Simón Bolívar en 1817 y establecido en la Reforma Parcial de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de 2006.

RAFAEL VELÁSQUEZ

FOTO : REFERENCIALES