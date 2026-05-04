Presidente Maduro invita a la reflexión espiritual y la perseverancia por la libertad

CIUDAD MCY.-El presidente constitucional, Nicolás Maduro, junto a la primera dama, Cilia Flores, emitió un mensaje de fe y esperanza dirigido al pueblo venezolano y al mundo. A través de una serie de reflexiones bíblicas, el mandatario exhortó a la ciudadanía a profundizar en la lectura de pasajes sagrados como fuente de luz y fortaleza ante las dificultades del camino. Esta iniciativa busca consolidar los valores de paz y unidad en la construcción del bienestar colectivo.

En su mensaje, el jefe de Estado citó al apóstol Pedro para recordar que Dios dotó al ser humano de las herramientas necesarias para la vida y la piedad. Maduro instó a responder a este don divino con disciplina, fe viva y el compromiso de unir la virtud con el conocimiento y la templanza. Según el mandatario, la perseverancia constituye el pilar fundamental para no abandonar el camino justo en medio de los retos actuales.

El texto también hace referencia a la Carta a los Hebreos para destacar la importancia de avanzar con resolución ante los obstáculos. El presidente Maduro resaltó que el pueblo venezolano posee la protección de su historia, la oración de las madres y la dignidad de los trabajadores como aliados inquebrantables. Esta visión refuerza el concepto de lucha colectiva, donde la conciencia de los pueblos amantes de la libertad actúa como escudo protector ante las adversidades externas.

Finalmente, el presidente Maduro invocó las enseñanzas del apóstol Pablo para promover el bien sobre el mal. Insistió en la necesidad de cuidar la paz, defender la verdad y mantener la oración constante para alcanzar el triunfo del bien. Con este llamado, concluyó su reflexión al asegurar que la fe y la unión nacional garantizan la provisión divina para todas las necesidades del país.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA