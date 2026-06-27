Jorge Rodríguez confirma 1.430 fallecidos y 3.238 heridos tras terremotos de magnitud 7.2 y 7.5

CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance oficial sobre las afectaciones causadas por los dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el territorio nacional. Hasta la tarde de este sábado, las autoridades confirman el lamentable fallecimiento de 1.430 personas y un total de 3.238 heridos, quienes reciben atención médica inmediata en los siete estados más afectados por la contingencia.
El jefe del Parlamento destacó que el Sistema Público Nacional de Salud se encuentra completamente desplegado en las zonas de desastre, donde ya se superan las 12.000 atenciones médicas integrales. Detalló que, bajo el esquema de emergencia hospitalaria, se han ejecutado más de 5.000 asistencias iniciales de triaje y se han procesado 7.500 casos en total, un mecanismo que permite clasificar y resolver con rapidez las afecciones de los pacientes ingresados.
La máxima autoridad legislativa reiteró el llamado a la calma y a la Unidad Nacional ante este difícil escenario. Asimismo, exhortó a la ciudadanía y a los movimientos civiles a canalizar la ayuda humanitaria de forma organizada a través de los centros de acopio institucionales, garantizando así la efectividad de los despachos logísticos y el resguardo de las familias damnificadas.
430 REPLICA
Rodríguez destacó la magnitud del evento geológico, señalando que desde los dos terremotos principales se han registrado 430 réplicas, lo que da cuenta del nivel de energía liberado por las placas tectónicas. «Esto habla del poder devastador y letal que es un terremoto. Fueron dos terremotos y réplicas también», afirmó el funcionario.
NO BAJAR A LA GUAIRA
Nuevamente Rodríguez hizo un llamado dirigido a la población que desea colaborar con las labores de rescate a abstenerse de trasladarse al estado La Guaira, que permanece totalmente militarizado.
Para quienes deseen contribuir, Rodríguez indicó que los voluntarios con capacidad y experiencia en rescate, atención médica o paramédica deben dirigirse al Poliedro de Caracas, donde serán registrados e incorporados de forma organizada a los equipos que descenderán a la zona de desastre.
FUENTE: AVN | GLOBOVISION
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