Jorge Rodríguez confirma 1.430 fallecidos y 3.238 heridos tras terremotos de magnitud 7.2 y 7.5

CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance oficial sobre las afectaciones causadas por los dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el territorio nacional. Hasta la tarde de este sábado, las autoridades confirman el lamentable fallecimiento de 1.430 personas y un total de 3.238 heridos, quienes reciben atención médica inmediata en los siete estados más afectados por la contingencia.

El jefe del Parlamento destacó que el Sistema Público Nacional de Salud se encuentra completamente desplegado en las zonas de desastre, donde ya se superan las 12.000 atenciones médicas integrales. Detalló que, bajo el esquema de emergencia hospitalaria, se han ejecutado más de 5.000 asistencias iniciales de triaje y se han procesado 7.500 casos en total, un mecanismo que permite clasificar y resolver con rapidez las afecciones de los pacientes ingresados.

La máxima autoridad legislativa reiteró el llamado a la calma y a la Unidad Nacional ante este difícil escenario. Asimismo, exhortó a la ciudadanía y a los movimientos civiles a canalizar la ayuda humanitaria de forma organizada a través de los centros de acopio institucionales, garantizando así la efectividad de los despachos logísticos y el resguardo de las familias damnificadas.

Además detalló que 7.200.000 kilogramos de alimentos han sido distribuidos en las zonas de desastre, especialmente en La Guaira. 16.145 bolsas de comida entregadas de forma directa a las familias afectadas. 430 REPLICA



Rodríguez destacó la magnitud del evento geológico, señalando que desde los dos terremotos principales se han registrado 430 réplicas, lo que da cuenta del nivel de energía liberado por las placas tectónicas. «Esto habla del poder devastador y letal que es un terremoto. Fueron dos terremotos y réplicas también», afirmó el funcionario. Rodríguez destacó la magnitud del evento geológico, señalando que desde los dos terremotos principales se han registrado 430 réplicas, lo que da cuenta del nivel de energía liberado por las placas tectónicas. «Esto habla del poder devastador y letal que es un terremoto. Fueron dos terremotos y réplicas también», afirmó el funcionario. NO BAJAR A LA GUAIRA



Nuevamente Rodríguez hizo un llamado dirigido a la población que desea colaborar con las labores de rescate a abstenerse de trasladarse al estado La Guaira, que permanece totalmente militarizado.

«Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado La Guaira, pero eviten bajar para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Es un trabajo contrarreloj, un rescate donde cada minuto cuenta», expresó.

Rodríguez explicó que los equipos e rescate nacionales e internacionales han solicitado expresamente que no haya congestión en las áreas de trabajo, dado que las labores requieren silencio, meticulosidad y espacio para operar con eficacia.

COMO COLABORAR



Para quienes deseen contribuir, Rodríguez indicó que los voluntarios con capacidad y experiencia en rescate, atención médica o paramédica deben dirigirse al Poliedro de Caracas, donde serán registrados e incorporados de forma organizada a los equipos que descenderán a la zona de desastre.

Las donaciones de alimentos, medicamentos, mantas y colchonetas deben llevarse al centro principal de acopio ubicado en la gran carpa de La Carlota, en el antiguo aeropuerto de La Carlota, o al almacén dispuesto para tal fin.

FUENTE: AVN | GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA