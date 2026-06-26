Presidenta Encargada reafirmó atención en los otros estados afectados por el terremoto

CIUDAD MCY.- Este viernes, 26 de junio, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reafirmó que además del La Guaira, seis estados del país también fueron afectados por el terremoto y están siendo atendidos por los organismos de seguridad y de prevención del Estado.

“Además del estado de La Guaira, seis estados más fueron impactados con algún nivel de gravedad, como la ciudad capital el estado Miranda, el estado Carabobo, he estado en contacto con el gobernador del estado Carabobo, el estado Falcón, el estado Aragua, entre otros, de los cuales tenemos una atención coordinada, pero obviamente los esfuerzos más grandes están concentrados en el estado de La Guaira, en Caracas”, expresó durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

Asimismo, reafirmó que en estos momentos se encuentran en un proceso de distribución de los rescatistas internacionales. Además, reiteró el llamado a no bajar al estado La Guaira, para que no perturben ni obstaculicen las labores de rescate.

FUENTE: EL MAZO

FOTO:CORTESIA