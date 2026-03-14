Secretario de Transporte informó que no existe un incremento en las tarifas del transporte público

Autoridades de fiscalización abordaron las unidades de transporte para informar a los usuarios que no existe autorizacion legal para modificar el costo del pasaje.

CIUDAD MCY –Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la gaceta oficial vigente el secretario de Transporte del estado Aragua, Gabriel Perdomo encabezo este sábado 14 de marzo un operativo especial de fiscalización y seguridad en las paradas de bus de los municipios Girardot y Mario Briceño Irragoy.

La jornada busca aclarar rumores que circulan en redes sociales y dar una respuesta inmediata a las denuncias de usuarios sobre un presunto incremento arbitrario en las tarifas del transporte público urbano.

El despliegue tomó las avenidas Bolívar y La Universidad donde el secretario Perdomo en acompañamiento de fiscales y cuerpos de seguridad ciudadana abordaron las unidades de transporte para informar a los usuarios que no existe autorizacipn legal para modificar el costo del pasaje.

«Hubo un rumor sobre un posible incremento de pasajes y nosotros estamos desplegados para hacerle un llamado a los gremios de transporte del estado de Aragua , de que no está estipulado un aumento de pasaje, sin embargo existe una mesa de trabajo que se hizo con el ministro de transporte y posiblemente en los próximos días conoceremos si habrá o no un aumento», explicó el secretario de Transporte.

Asimismo, Perdomo indicó que en los próximos dias los directores de transporte de los 18 municipios del estado realizarán una mesa de trabajo en la que presentarán una serie de propuestas en materia de modificar las tarifas del transporte público.

«Esas propuestas irán directamente al ministerio sin embargo hasta que no haya un pronunciamiento del mismo vamos a seguir cobrando la misma tarifa y estaremos en la calle informando a los usuarios que no existe tal aumento de pasajes por ahora».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTO:CORTESÍA