HCM reconoció trayectoria y vocación al personal de enfermería

El centro de salud más importante del estado Aragua desarrolló una jornada especial en homenaje a enfermeras y enfermeros con hasta 40 años de servicio, en el marco del Día Internacional de la Enfermera

CIUDAD MCY.- En reconocimiento a décadas de servicio y vocación dentro del Sistema Público Nacional de salud, el Hospital Central de Maracay (HCM) desarrolló una jornada especial para homenajear al personal de enfermería, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermera.

La actividad estuvo centrada en la entrega de condecoraciones a profesionales de 40 años de trayectoria dentro del principal centro asistencial de la entidad, como parte de una programación que durante toda la semana integró actividades recreativas, religiosas y formativas dirigidas al gremio.

La directora general del HCM, Elba Petit, destacó que el reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo diario de quienes forman parte de la atención sanitaria en cada uno de los servicios del recinto hospitalario.

“Es una semana inmensa de amor, de respeto y de consideración que le estamos dando a cada una de esas enfermeras que día a día están en nuestras instituciones”, expresó Petit, quien además señaló que el hospital cuenta con una nómina aproximada de mil 300 profesionales de enfermería entre personal asistencial, integral y docente.

Asimismo, explicó que las trabajadoras y trabajadores de la salud participaron en distintas actividades organizadas e impulsadas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, entre ellas jornadas recreativas y una misa celebrada con autoridades sanitarias del estado.

Petit agradeció el respaldo de las diversas autoridades presentes así como de la autoridad única de salud, Yosmary Lombano, por impulsar acciones dirigidas al bienestar y reconocimiento del personal de enfermería.

Por su parte, el director de la Red Hospitalaria del estado Aragua, Fernando Solórzano, resaltó que la conmemoración permitió reconocer el compromiso humano y profesional del gremio dentro de la red pública hospitalaria.

“Le damos las gracias a todo ese personal que está comprometido, que lo mueve el amor, la solidaridad, el respeto y la sabiduría para brindarle salud y bienestar al pueblo de Aragua”, afirmó.

Entretanto, la directora regional de Enfermería, Joana Garrido, subrayó el papel fundamental que desempeñan las enfermeras no solo en las áreas quirúrgicas y asistenciales, sino también en labores epidemiológicas y preventivas en cada rincón de la entidad.

“Cada día estamos con más vocación dentro de cada uno de los centros de salud, dando lo mejor para nuestros pacientes”, señaló Garrido, al tiempo que destacó el cronograma de actividades organizado para agasajar al personal de enfermería en toda la región.

Las autoridades informaron que la programación continuará con jornadas académicas y actividades docentes orientadas al fortalecimiento profesional del gremio, reafirmando el compromiso institucional con la formación y reconocimiento de quienes desempeñan una labor esencial dentro del sistema de salud público.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CIUDAD MCY