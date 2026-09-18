IMA realizó primer encuentro dedicado a las mujeres periodistas de Aragua

CIUDAD MCY.- En los espacios del Instituto de la Mujer de Aragua (IMA), ubicado en el municipio Girardot, se llevó a cabo el primer encuentro dedicado a las mujeres periodistas y profesionales de la comunicación social de la entidad.

La actividad estuvo encabezada por la secretaria de Asuntos para la Mujer y presidenta del IMA, Mónica Herrera, siguiendo las instrucciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

La jornada, que se enmarcó en el Plan de la Aragüeñidad y en las políticas de atención al «Pueblo Mujer», tuvo como objetivo brindar, a través de la atención social, herramientas en los ámbitos emocional, espiritual, cognitivo, formativo y de fortalecimiento de sus derechos.

El encuentro contó con la participación de las mujeres periodistas del Diario Ciudad MCY, Telearagua y Aragüeña 99.5Fm en articulación con el equipo multidisciplinario de la secretaria para la Comunicación, Tecnologías y Telecomunicaciones a cargo de Jonathan Castellón.

​La presidente del IMA destacó que, «Estamos dando herramientas que permitan a las comunicadoras fortalecer su bienestar integral, propiciando espacios de sororidad, reconocimiento y apoyo mutuo para este sector tan indispensable en el desarrollo del estado».

Por su parte, las profesionales de la comunicación expresaron su agradecimiento por la iniciativa. Reina Betancourt, periodista de Ciudad Maracay, calificó este encuentro como una actividad muy gratificante y fortalecedora «Es una herramienta para nosotras continuar en medio de la adversidad. Te eleva el autoestima a nivel de mujer y te recuerda lo valiosa que eres».

​CRONOGRAMA DE ATENCIÓN PERMANENTE

Herrera informó que esta iniciativa forma parte de un cronograma de acciones continuas, dirigidas a los distintos sectores donde la mujer desempeña un rol activo.

​En este sentido, anunció que para el próximo mes de octubre se celebrará un segundo encuentro con las mujeres periodistas, instó a las mujeres de la comunicación a ser portavoces para el segundo encuentro, el cual consistirá en una jornada de «Ruta Verde» con recorridos por los parques naturales del estado Aragua, contacto con la naturaleza, talleres de formación en el área y, como cierre, una actividad recreativa e integradora.

Finalmente, estas acciones buscan consolidar las políticas públicas transversales de atención, formación e igualdad de género promovidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, de la mano de la gestión de la gobernadora Joana Sánchez en el estado Aragua.

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