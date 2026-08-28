Hijos de trabajadores municipales disfrutaron plan vacacional

CIUDAD MCY.- Siguiendo las políticas de bienestar y suprema felicidad social orientadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora de Aragua Joana Sánchez, la Alcaldía de Santiago Mariño culminó con éxito el plan vacacional dirigido a los hijos del personal municipal y entes adscritos.

El cierre de las actividades se llevó a cabo en los espacios acuáticos y recreativos del Parque Carlos Raúl Villanueva, en Maracay, donde más de 300 niños compartieron cinco días continuos de juegos, experiencias formativas y sano esparcimiento.

El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, acompañó de cerca la jornada recreativa e interactuó con los consentidos de la casa en las diferentes dinámicas.

El mandatario local precisó que esta iniciativa busca reconocer y premiar el compromiso diario de la clase obrera municipal, garantizando la atención integral, la recreación y el disfrute de sus familias durante la temporada de vacaciones.

Por su parte, el presidente del Parque Carlos Raúl Villanueva, César Borges, destacó la coordinación efectiva establecida con el ayuntamiento mariñense.

‘’Tuvimos el gran placer de recibir en nuestros espacios al Plan Vacacional del municipio Santiago Mariño, un trabajo en perfecta articulación con el alcalde Carlos Guzmán compartiendo una jornada especial con los hijos e hijas de los trabajadores de la Alcaldía de Mariño. Para nosotros siempre es un orgullo ser el escenario de momentos llenos de alegría’’.

Durante la estadía, los pequeños contaron con un esquema multidisciplinario de cuidado y resguardo a cargo de los consejeros del Sipnna, el Movimiento de Recreadores y funcionarios de Protección Civil Mariño, además de atención médica preventiva, refrigerios e hidratación continua.

Asimismo, para asegurar un acompañamiento permanente, los directivos de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Santiago Mariño y los padres y representantes se turnaron por días para asistir a las instalaciones y estar atentos a cada una de las necesidades de los niños, consolidando una actividad recreativa pedagógica, segura y familiar.

PRENSA ALCALDIA DE MARIÑO

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