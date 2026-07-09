‎Más de 6 mil toneladas de asfalto serán dispuestas en la carrera Cagua-La Villa

Estas acciones pretenden la mejora de una importante arteria que, comunica la región central con los llanos.

CIUDAD MCY.- ‎Los trabajos de escarificación y asfaltado de la carretera Cagua-La Villa progresan satisfactoriamente, con la disposición de más de 6 mil toneladas de material en el tramo que corresponde al municipio Sucre.

‎La gobernadora Joana Sánchez, junto al director estadal del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo y el alcalde Wilson Coy, supervisaron el retorno de actividades, luego de 15 días de pausa por la contingencia nacional.

‎Esta acción tiene como propósito garantizar una movilidad segura y adecuada a los usuarios, pues, se trata de una de las arterias viales de mayor transitabilidad, al conectar la región central con los llanos.

‎Por ese motivo, la Vocera de la Aragüeñidad destacó que, esta es una respuesta a las políticas en materia de servicios públicos (2T). «Avanzamos con la gestión (…) todas las líneas de gobierno son transversales, pero entendemos que los bienes colectivos, en especial el de la vialidad, es fundamental para el pueblo».

‎La obra se consolida por el trabajo mancomunado entre los distintos niveles el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte, Gobernación del estado Aragua, la empresa Vías de Aragua y la Alcaldía de Sucre.

‎La máxima autoridad de la entidad también resaltó la optimización de calles y avenidas en la comunidad Manuelita Sáenz, un beneficio para las familias residentes.

‎TRABAJO EN EL TERRITORIO

‎La gobernadora Sánchez ofreció un balance de las labores de vialidad correspondiente a otros municipios, como lo son Zamora y Girardot. Tanto en la carretera Magdaleno-Güigüe, como en la Maracay-Mariara, se tiene previsto la colocación de más de 2 mil toneladas de pavimento.

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Asimismo y en articulación con el Ministerio de Obras Públicas, avanza el abordaje de las vías de acceso a la Bahía de Cara, hecho que favorece a los habitantes y turistas.

THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: GBA