II Congreso de Prevención del Suicidio promovió una mirada sin tabúes en Aragua

El encuentro reunió a más de 200 participantes en el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, con ponencias de especialistas en distintas áreas

CIUDAD MCY.- Con la participación de más de 200 personas, Aragua realizó el II Congreso de Prevención del Suicidio, una jornada de formación que reunió a especialistas, trabajadores del sector salud y estudiantes universitarios.

El encuentro, organizado por la Coordinación Regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud), tuvo lugar en la sede del Instituto de Altos Estudios (IAE) “Dr. Arnoldo Gabaldón”, donde se desarrolló una agenda de ponencias orientada al abordaje preventivo de esta problemática.

La actividad contó con la presencia de la autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano y permitió congregar a integrantes del equipo básico de salud, estudiantes de distintas universidades que hacen vida en la entidad y participantes interesados en ampliar sus conocimientos sobre la prevención del suicidio.

La coordinadora regional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos, Anna Rodríguez, explicó que el congreso incorporó a especialistas calificados para abordar diferentes aspectos relacionados con el tema, desde la morbilidad hasta elementos específicos vinculados con su prevención.

Rodríguez destacó la necesidad de cambiar la narrativa en torno al suicidio y superar los tabúes que dificultan la conversación sobre esta problemática, al considerar que hablar de prevención permite orientar a quienes atraviesan situaciones emocionales complejas hacia los servicios de atención disponibles en el sistema de salud.

“Hay que acabar con ese tabú de no hablar del tema”, señaló la coordinadora, quien enfatizó que el abordaje oportuno busca que las personas conozcan dónde acudir y puedan recibir acompañamiento por parte de los equipos de salud.

La jornada formó parte de la programación desarrollada durante el Mes de la Prevención del Suicidio, período en el que los diversos centros de salud de la entidad realizaron actividades de promoción, sesiones educativas y otras acciones de sensibilización dirigidas a sus comunidades.

Rodríguez precisó que el segundo congreso regional representa una de las actividades de cierre de esta programación, luego de una semana de acciones de promoción desarrolladas desde la red asistencial de Aragua.

El iniciativa permitió así concentrar en un mismo espacio formación, intercambio de conocimientos y sensibilización, con énfasis en la prevención y en la identificación de alternativas de atención para las personas que puedan requerir acompañamiento.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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