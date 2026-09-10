Isena celebró la musicoterapia como alternativa de acompañamiento emocional

La iniciativa impulsada por Ana Milagros Valladares y Fernando Ascanio ha incorporado la música y otros talentos a las actividades dirigidas a pacientes y familiares de la institución

CIUDAD MCY .-El Instituto de Senología de Aragua (Isena) celebró el primer aniversario de la iniciativa de musicoterapia, una propuesta que durante su primer año ha brindado acompañamiento y espacios de bienestar a pacientes oncológicos y sus familiares mediante la música y otras actividades terapéuticas.

La jornada conmemorativa, denominada “Un soplo a la vida”, reunió a pacientes, familiares, integrantes de la iniciativa y colaboradores de la institución, quienes compartieron una programación que incluyó presentaciones musicales, actividades de bienestar y la participación de la coral Voces de Isena.

La propuesta nació a partir de la experiencia de Ana Valladares y Fernando Ascanio, integrantes e impulsores de la iniciativa, quienes encontraron en la música una herramienta para acompañar procesos emocionales asociados a la enfermedad y también a la experiencia de quienes cumplen el rol de cuidadores.

Valladares explicó que la idea surgió luego de acompañar el proceso de enfermedad de su madre, y observar posteriormente manifestaciones de ansiedad e ira durante su experiencia como cuidador. A partir de esa vivencia comenzó “Musicoterapia Transforma tu Ser”, iniciativa que posteriormente se consolidó dentro de Isena.

BIENESTAR MÁS ALLÁ DEL TRATAMIENTO

La programación incluyó además la participación de artistas y colaboradores que aportan sus talentos a las actividades de la institución. Entre las propuestas mencionadas se encuentra yoga de la risa,desarrollado por Spencer “Sonrisa” Argote periódicamente, así como las sesiones de Terapia del Ser que realizan Valladares y Ascanio.

Para Valladares, estas iniciativas permiten ampliar la experiencia de quienes acuden a Isena, al propiciar un ambiente cercano y familiar que trasciende la atención médica.

“Esto es mostrar lo que hace la institución como tal. No es solamente venirnos a hacernos mamografías con la prevención del cáncer y otras enfermedades, sino que conozcan la casa; es un ambiente familiar”, señaló.

Durante su intervención, también resaltó la importancia de mantener la prevención del cáncer durante todo el año y exhortó tanto a mujeres como a hombres a realizarse sus chequeos médicos de manera periódica, sin esperar la aparición de síntomas para acudir a los especialistas.

La celebración del primer aniversario reafirmó así el valor de las expresiones artísticas y las actividades de acompañamiento como complemento de la atención que reciben los pacientes oncológicos y sus familiares en Isena, al generar espacios destinados al bienestar emocional y la convivencia durante sus procesos de atención.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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